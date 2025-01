Sanità 4.0, un avatar in sala operatoria per trattare i tumori di prostata e rene

Leggi su Ildenaro.it

Unmedico che interagisce e dialoga con il chirurgo in, consigliando in tempo reale il tipo di intervento piu’ opportuno perallao al, in base alle caratteristiche del caso clinico da operare, istantaneamente confrontate con i dati relativi a quelli di centinaia di pazienti gia’ operati. E’ possibile, per la prima volta in assoluto, grazie a un software che sfrutta l’intelligenza artificiale, sviluppato ad hoc dall’Urologia del San Luigi Gonzaga di Orbassano, dal Dipartimento di Oncologia dell’Universita’ degli Studi di Torino, e dal Dipartimento di Informatica di Unical, Universita’ degli Studi di Cosenza. La nuova tecnologia di AI, anteprima mondiale, e’ presentata in anteprima alla 13esima edizione di TUM, Techno-Urology Meeting, in corso oggi e domani, durante il quale vengono effettuati i primi interventi di chirurgia robotica per tumore die dimediante l’utilizzo di questo software, trasmessi in diretta dalle sale operatorie del San Luigi e dell’Istituto di Candiolo-IRCCS.