Iltempo.it - Nel 2023 bruciò il Corano in pubblico e ora la vendetta: l'omicidio in Svezia

Salwan Momika, il rifugiato iracheno noto per aver bruciato inilnel, è stato ucciso ieri sera a colpi di arma da fuoco in un appartamento a Sodertalje, nella contea di Stoccolma, in. Lo riferiscono i media locali citando fonti di polizia. Cinque persone sono state arrestate in relazione alle indagini sull'. Momika, 38 anni, aveva organizzato diversi roghi e profanazioni del libro sacro dell'Islam in. I video dei suoi gesti hanno ottenuto una vasta diffusione a livello globale, suscitando rabbia e critiche in diverse nazioni musulmane, con conseguenti rivolte e disordini in molte località. Il Tribunale distrettuale di Stoccolma ha dichiarato che il verdetto previsto per giovedì in un processo in cui Momika era imputato è stato rinviato perché uno degli imputati è deceduto.