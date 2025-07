Beach Zone con Bonifazi e Acerbi | coppia nuova vittoria immediata!

Beach Zone torna con una puntata speciale dedicata a una nuova coppia che sta facendo parlare di sé nel panorama del beach volley italiano.? Ospiti di Simona Bastiani ed Enrico Spada sono Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi, protagonisti della recente vittoria nella tappa del Campionato Italiano Assoluto a Marina di Ravenna.? Da una parte Bonifazi, campione italiano in carica, con alle spalle esperienze internazionali ai Mondiali e agli Europei, dall'altra Acerbi, giovane promessa del beach volley azzurro, che ha scelto di trasferirsi a Roma, al Lido di Ostia, per crescere e puntare in alto.? La loro è una storia di talento, ambizione e determinazione: alla terza tappa del circuito tricolore, la coppia ha trovato l'alchimia giusta per salire sul gradino più alto del podio.

