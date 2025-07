Red Bull ecco cosa ha rovinato Chris Horner | una pesante verità

La separazione tra Red Bull e Chris Horner segna un capitolo cruciale nel mondo della Formula 1, svelando le tensioni e le sfide di una squadra dominatrice. Dopo due decenni di successi e un rapporto sempre pi√Ļ logorato, il divorzio rivela le verit√† nascoste dietro le quinte di uno dei team pi√Ļ vincenti. La domanda ora √®: cosa ha realmente rovinato questa collaborazione e quale impatto avr√† sul futuro della scuderia?

Il divorzio √® clamoroso ma era nell‚Äôaria. Nel circus della Formula 1 quello tra la Red Bull e il suo team principal, Chris Horner, che ha costruito la gloriosa storia della scuderia nata dalle ceneri del team fondato nel 1996 da Jackie Stewart, era un rapporto logoro, tenuto insieme soprattutto dalle vittorie di Max Verstappen, croce e delizia di questo addio. Horner, 51 anni, da 20 era alla guida della Red Bull con cui ha vinto 14 titoli mondiali in tutto: 6 costruttori e 8 piloti. La notizia del licenziamento, con effetto immediato, √® arrivata nella mattina del 9 luglio, all‚Äôindomani del Gran Premio di Silverstone e con due settimane di anticipo su quello in Belgio, sul circuito di Spa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Red Bull, ecco cosa ha rovinato Chris Horner: una pesante verit√†

