Wimbledon Sinner-Djokovic quando si gioca | staffetta infinita ma questa volta vale doppio

Il duello tra Sinner e Djokovic a Wimbledon 2025 si avvicina a grandi passi, promettendo un match che potrebbe scrivere nuove pagine di storia dello sport. La semifinale sul campo centrale, prevista per le 16.10, si preannuncia un autentico spettacolo, con il destino ancora incerto dopo l’attesa della prima sfida tra Alcaraz e Fritz. Questa volta, la posta in gioco è doppia e il cuore dei tifosi batte più forte che mai.

Wimbledon, 11 luglio 2025 – Jannik Sinner contro Novak Djokovic è la seconda semifinale di questo Wimbledon 2025. Si gioca sul campo centrale e l’inizio è indicativamente fissato per le 16.10 anche se questo orario è strettamente legato alla durata della prima semifinale che vedrà di fronte Carlos Alcaraz e Taylor Fritz e che partirà alle 14.30. Le ultime dai rispettivi staff dicono che l’altoatesino ieri si è allenato con Pierluigi Basile e ha letteralmente sfiancato il diciottenne tennista pugliese. L’azzurro indossava il tutore elastico con cui ha affrontato Ben Shelton nei quarti, ma tutto lascia presagire come i problemi al gomito destro siano in via di risoluzione e che contro il campione serbo potrà confidare su una forma migliore fisica rispetto a quella di mercoledì pomeriggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net