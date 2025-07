Il lago senza treni d’estate | stop anche per Besanina e Lecco-Como

L'estate sul Lago di Como si tinge di sfide: un mese senza treni, con le linee cruciali per pendolari e turisti interrotte. Mentre il paesaggio incanta, le città come Lecco, Como e Monza affrontano l’assenza di collegamenti ferroviari, complicando gli spostamenti in piena stagione turistica. Una situazione che mette alla prova la mobilità locale e la voglia di scoprire le meraviglie del territorio, spingendo tutti a cercare alternative. La domanda è: come si riprenderà questa estate senza treni?

Lecco, 11 luglio 2025 – Un mese senza treni. Dopo i pendolari e i turisti della linea Lecco-Sondrio-Tirano, restano a piedi pure i viaggiatori della Besanina Milano-Monza-Molteno-Lecco e della Lecco-Como. Da fine luglio a fine agosto, nel pieno della stagione turistica non solo sul lago ma anche nelle cittĂ d'arte come lo sono Monza e Milano, oltre che Lecco e Como, è completamente sospesa la circolazione sulle linee S7 Milano-Lecco via Molteno e sulla Lecco-Como appunto, proprio come lo è da metĂ giugno sulla Lecco-Sondrio-Tirano. Lo stop ai treni è dovuto a interventi infrastrutturali programmati dai tecnici di Rfi.

