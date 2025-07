Monza vergogna del centro sociale della Salis | un corso per abolire la polizia

L’odio verso le forze dell’ordine, alimentato da ideologie radicali e atteggiamenti di rifiuto della legalità, sta attraversando Monza con un episodio inquietante. Il centro sociale Boccaccio, fondato da Ilaria Salis, ha promosso un corso volto ad abolire la polizia, alimentando tensioni e rischi per la sicurezza pubblica. È fondamentale affrontare questa deriva con fermezza e responsabilità per preservare i valori di legalità e ordine.

È l’odio viscerale verso le forze dell’ordine. È il disprezzo per la divisa. È il rifiuto della legalità. Sono allergici alla sicurezza, i compagni. Ora vogliono togliere di mezzo il nemico numero uno per legge, quella che da sempre calpestano impunemente. L’ultima vergogna arriva da Monza, dove il centro sociale Boccaccio- quello fondato da una giovane Ilaria Salis - ha organizzato un corso di base per l’abolizione della polizia. Condito da un aperitivo e dalla presentazione di un libretto, dal titolo “Police abolition” (che riprende l’omonima rivista americana), a cura di Italo Di Sabato, attivista della sinistra radicale e coordinatore di Osservatorio Repressione, un’associazione che promuove studi e ricerche sui “temi della repressione”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Monza, vergogna del centro sociale della Salis: un corso per abolire la polizia

In questa notizia si parla di: monza - vergogna - centro - sociale

La decisione è stata formalizzata dalla Prefettura di Monza e Brianza, che ha accolto la richiesta della madre del bambino, motivata da un forte disagio psicologico e sociale legato a quel nome. Tra le richieste presentate, c’era anche l’ipotesi di aggiungere al Vai su Facebook

Ilaria Salis: dopo l'ingresso in aula in catene anche la politica brianzola si mobilita; Calci e pugni alla polizia: furia rossa contro il presidio della Lega a Milano; Sequestro Moro: nell'anniversario del rapimento una ex Brigate Rosse presenta un libro al Cpa.

Monza, centro sociale Boccaccio: corteo di protesta dopo lo sgombero - Monza, 1 agosto 2023 – Circa 300 persone questa sera hanno avviato un corteo di protesta, partito intorno alle 20. Come scrive ilgiorno.it

Sgomberato centro sociale a Monza, 'rischio amianto' - Sgomberato centro sociale a Monza, 'rischio amianto' Dopo i gravi danni inflitti allo stabile dal maltempo MILANO , 01 agosto 2023, 09:06 ... Segnala ansa.it