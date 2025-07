Violenza sessuale su una ragazzina | il trapper Medy Cartier a processo

Il caso Medy Cartier scuote Bologna e l'intera opinione pubblica: il trapper è sotto processo per accuse gravissime di violenza sessuale e pedopornografia su una minore. La vicenda, ancora in corso, vede coinvolta una giovane donna che, all’epoca dei fatti, era solo una ragazzina. La sua testimonianza, insieme alle prove presentate in aula, sarà determinante nel fare luce su un episodio che ha sconvolto una comunità intera. La verità sta emergendo, e il processo continuerà fino a chiarire ogni dettaglio.

Bologna, 11 luglio 2025 – Prosegue il processo al trapper bolognese Medy Cartier, al secolo El Marbouh El Mehdi, sotto accusa per violenza sessuale e pedopornografia su minore. In aula, davanti al presidente del Collegio Fabio Cosentino (giudici a latere Anna Fiocchi e Nicolina Polifroni), pm Luca Venturi (ieri sostituito dalla pm Elena Caruso), era presente anche la parte offesa: la ragazzina, oggi 19enne e minorenne all’epoca dei fatti, è assistita dall’avvocato Guido Sola. Il legale ha chiesto di sentire la parte civile, ma la difesa del trapper, assistito dagli avvocati Nicola Mazzacuva e Gianluca Malavasi, ha fatto opposizione sottolineando che era già stata sentita in incidente probatorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale su una ragazzina: il trapper Medy Cartier a processo

