Bianca Berlinguer e Trump | crisi isterica da Permio Nobel

Bianca Berlinguer e Trump, un mix esplosivo che scuote il mondo politico. La recente crisi isterica da Nobel mette in evidenza le tensioni tra le fazioni, dove i candidati "fuori dal giro" scatenano reazioni infuocate. Concita De Gregorio, ospite di È sempre CartaBianca, si confronta con questa realtà surreale: un panorama politico che sembra uscito da una puntata dei Simpson, lasciando tutti a chiedersi...

A sinistra sono già in crisi da Nobel. L’idea stessa che qualcuno possa osare candidare qualcuno apertamente fuori dal giro giusto progressista li manda ai matti. Prendete Concita De Gregorio. Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre CartaBianca, non se ne capacita: «Oggi Netanyahu che candida Trump al Nobel per la pace, noi abbiamo la Meloni candidata al Nobel per l’economia. Siamo praticamente in una puntata dei Simpson. Pensa se si trovassero insieme a ritirarlo», scuote il capo la firma di Repubblica. Lo studio di Rete 4 applaude, con Berlinguer che ricorda: «È stato Italo Bocchino a candidarla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bianca Berlinguer e Trump: crisi isterica da Permio Nobel

In questa notizia si parla di: nobel - berlinguer - bianca - trump

Ieri a "Carta Bianca" da Bianca Berlinguer per l'ennesima volta Tajani, il ministro degli Esteri che dice a Iran e Israele «smettetela di bisticciare» ne ha fatta una da ricordare. Incalzato dalle domande, ha iniziato a rizelarsi. A Mediaset si sente a casa sua: è di F Vai su Facebook

Netanyahu Presenta A Trump La Lettera Di Candidatura Al Premio Nobel Per La Pace; Problemi di salute per Bianca Berlinguer, È sempre Cartabianca non va in onda: Non sto bene, nulla di grave; Elezioni Usa, tutte le maratone in tv sui canali Rai, Mediaset, La 7 e Sky.

"Le piace Trump?", la risposta di Orietta Berti scatena Mauro Corona - Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca c'è Orietta Berti. Lo riporta iltempo.it

Netanyahu alla Casa Bianca, Trump spinge per la tregua. Bibi lo candida al Nobel per la pace - Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di ... Come scrive iltempo.it