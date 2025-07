Cantù violenze sessuali su minori | il prof predatore seriale ora rischia il processo

Un insegnante di 36 anni di Cantù, sospettato di gravi violenze sessuali su minori, potrebbe presto affrontare il processo. La vicenda, che ha già visto l'arresto e gli approfondimenti delle autorità, evidenzia l'importanza di proteggere i più vulnerabili. La giustizia sta facendo passi avanti per fare luce su questa terribile vicenda e garantire che chi ha commesso tali reati sia chiamato a rispondere delle proprie azioni.

Cantù, 11 luglio 2025 - A novembre era finito ai domiciliari, in esecuzione di una misura cautelare che lo accusava di violenza sessuale su minore e detenzione e cessione di stupefacenti a minorenni, per due diversi episodi, che sarebbero avvenuti il 31 ottobre e il 31 dicembre 2023. Dopo mesi di ulteriori accertamenti, in cui sono state nuovamente sentite le ragazzine in un incidente probatorio, a Stefano Gaborin, insegnante di 36 anni di Cantù, il sostituto procuratore di Como Antonio Nalesso ha notificato l'avviso di conclusione indagini, che conferma fatti, circostanze e accuse. Difeso dagli avvocati Anna Viganò e Matteo Ferrari, è ora sottoposto alla sola misura del divieto di avvicinamento alle parti offese e nel frattempo ha sostenuto l'interrogatorio.