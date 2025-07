Mi-Lapo il viaggio di Marco Bressan | 444 chilometri in bici fino alla tomba del figlio

Inizia oggi da Piazza Duomo a Milano un viaggio straordinario: la Mi-Lapo, una pedalata solidale di 444 chilometri ideata da Marco Bressan. Con questa impresa, il papà onora la memoria del suo amato Lapo, scomparso a soli 12 anni, e realizza il sogno di portare attenzione alla lotta contro il tumore infantile. Una sfida che unisce cuore e coraggio, dimostrando che ogni pedalata può diventare un gesto di speranza e solidarietà.

Milano, 11 luglio 2025-¬†Il viaggio inizia in piazza Duomo alle 8 in punto. √ą la Mi-Lapo, ‚Äúpedalata solidale‚Äú di Marco Bressan, pap√† del piccolo Lapo, morto lo scorso 3 novembre a causa di un tumore ch e ha spezzato la sua vita a 12 anni e cos√¨ tutti i suoi sogni: il piccolo desiderava diventare uno chef e anche un musicista (a scuola, all‚Äôlstituto comprensivo Emilio Morosini e Beatrice di Savoia, stava imparando a suonare il flauto traverso). Il pap√† insieme a tutti gli amici che vorranno aggiungersi strada facendo, percorrer√† in bicicletta 444 chilometri in 4 giorni, da Milano fino al c imitero di San Vivaldo, in Toscana, dove riposano l e ceneri del suo bambino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it