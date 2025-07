Trump dall' 1 8 dazi al 35% per Canada oggi la lettera a Ue

In un deciso cambio di strategia commerciale, Donald Trump ha aumentato i dazi al 35% sul Canada e annunciato l'imminente invio di una lettera all'UE sulle tariffe. Con questa mossa, il presidente statunitense indica un approccio piĂą aggressivo, minacciando di applicare tariffe del 15% o del 20% a gran parte dei partner commerciali. La questione si fa sempre piĂą intricata: quali saranno le ripercussioni di queste decisioni sui mercati globali?

Il presidente statunitense Donald Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l' Unione Europea riceverĂ la lettera sulle tariffe oggi. Inoltre, il presidente ha affermato che intende imporre dazi generalizzati del 15% o del 20% sulla maggior parte dei partner commerciali. "Diremo semplicemente che tutti i Paesi rimanenti", quelli che non hanno ricevuto le lettere sulle tariffe, "pagheranno, che sia il 15% o il 20%", ha detto Trump in un'intervista a Nbc. Trump ha aggiunto che lunedì farĂ una "dichiarazione importante" sulla Russia. Il presidente ha ribadito di essere "deluso" da Mosca: "ma vedremo cosa succede nelle prossime due settimane". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, dall'1/8 dazi al 35% per Canada, oggi la lettera a Ue

In questa notizia si parla di: trump - dazi - canada - lettera

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Donald Trump: “La Ue ora ci tratta bene, entro 48 ore la lettera con i dazi” Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/06/la-discussione-europea-sui-dazi-e3f3a5dc-6869-47ba-98f0-8f4e393bce10.html Vai su Facebook

Trump, dall'1/8 dazi al 35% per Canada, oggi la lettera a Ue; Trump annuncia dazi al 50% per il Brasile. Merz: «Cauto ottimismo» per accordo Ue-Usa; Trump, dall'1/8 dazi al 35% per Canada, oggi la lettera a Ue.

Trump, dall'1/8 dazi al 35% per Canada, oggi la lettera a Ue - Il presidente statunitense Donald Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l'Unione Europea riceverà la lettera sulle tariffe oggi. Lo riporta ansa.it

L’annuncio di Trump: “Per il Canada dazi al 35%. Oggi anche l’Unione europea riceverà la lettera” - Il presidente Usa lo ha detto in un’intervista a Nbc, poi ha pubblicato il documento sul social Truth. Lo riporta repubblica.it