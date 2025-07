Magenta la violenza sessuale denunciata | sotto la lente i filmati delle telecamere

Magenta si trova al centro di una delicata vicenda che ha acceso l'attenzione pubblica: una denuncia di violenza sessuale, alimentata anche dall'esame dei filmati delle telecamere di sorveglianza. L'uomo di 39 anni, che si proclama estraneo ai fatti, aspetta di fare chiarezza mentre le forze dell'ordine analizzano ogni dettaglio. La verità emergereà solo attraverso un'indagine approfondita e obiettiva, e l'intera comunità spera in giustizia e trasparenza.

Magenta, 11 luglio 2025 – Non ci sta l’uomo di 39 anni ad essere accusato di violenza sessuale. Al momento c’è una denuncia in questo senso presentata da una donna, ma lui nega qualsiasi addebito e si dice completamente estraneo ai fatti che gli vengono contestati. La scorsa settimana la sua abitazione è stata perquisita dai carabinieri di Magenta e Arluno in cerca di indizi che supportino le accuse lanciate da una donna di 35 anni di Arluno. Una perquisizione che ha avuto particolare riguardo ai dispositivi elettronici ritrovati e al loro contenuto e alle telecamere di videosorveglianza presenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Magenta, la violenza sessuale denunciata: sotto la lente i filmati delle telecamere

