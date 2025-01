Music Day Roma | 44^ edizione

Leggi su Funweek.it

Torna all’Hotel MercureWest sabato 8 febbraio e domenica 9, con il Patrocinio di Regione Lazio e in collaborazione con Radio Rock 106.600, il più importante evento dedicato agli appassionati dia di ogni epoca (con ingresso gratuito). Un nuovo anno è iniziato anche per ilDay, che riparte di slancio per la gioia di collezionisti e appassionati, con la più ricca e completa mostra mercato dedicata al vinile ed al collezionismoale. Nell’ampia area espositiva di più di 2.500 Mq, oltre 50 espositori selezionati da tutta Italia con migliaia di vinili, cd, gadget, poster, riviste e memorabilia a disposizione del pubblico. Per gli amanti dei cari vecchi dischi è un vero paese di bengodi, dove, trovare edizioni rare e preziose difficili da reperire altrove, insieme a un’ampia scelta di vinili per tutte le tasche.