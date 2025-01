Anteprima24.it - Morte del sindaco Di Geronimo, lutto nel mondo della politica: domani i funerali

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIlpolitico èper ladeldi Castelnuovo di Conza, studioso e politico, Francesco Di, deceduto questa mattina a seguito di un ricovero presso l’ospedale di Battipaglia dove nei giorni scorsi era stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici. Unaimprovvisa che ha sconvolto la sua comunità, Castelnuovo di Conza, ma anche ilpolitico di cui è stato protagonista e parte integrante di importanti battaglie e che, in occasione del funerale che si terrà alle ore 15.30 presso la chiesa dello Spirito Santo a Fisciano, si stringerà intorno al dolorefamiglia per tributare l’ultimo saluto. La salma delsi trova ora nella camera ardente allestita presso la Funeral Home Alfa E Omega sita in via Cappelle Superiori a Salerno, mentre al termine del funerale, la salma sarà cremata per poi le ceneri riposare nel cimitero di Castelnuovo di Conza.