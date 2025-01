Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 18: tensione alle stelle tra Eva Grimaldi e Zeudi Di Palma

Leggi su Mistermovie.it

La nuova puntata del18, in programma per giovedì 30 gennaio 2025 su Canale 5, si preannuncia carica di emozioni e colpi di scena. Oltre alla consueta eliminazione, che potrebbe cambiare gli equilibri nella casa, il pubblico assisterà a un acceso faccia a faccia tra EvaDi, un confronto che promette scintille. L’anticipazione è stata svelata da Federica Panicucci nel corso di Mattino Cinque News.EvaDi: un confronto infuocatoclass="wp-block-heading">Nel talk mattutino di Canale 5, Federica Panicucci ha rivelato che la puntata sarà caratterizzata da momenti di. Oltre alla tradizionale eliminazione, il reality vedrà EvaDial centro di un duro scontro. La giovane concorrente, recentemente sotto i riflettori per la sua vicinanza a Javier Martinez, avrà un confronto diretto con l’attrice, in un botta e risposta che potrebbe scatenare accese reazioni anche fuori dalla casa.