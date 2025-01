Panorama.it - Milan e Morata, fine della storia: tratta con il Galatasaray

La notizia è clamorosa e apre a scenari inediti per il calciomercato del. Lacon l’attaccante spagnolo Álvaro, arrivato la scorsa estate fresco di vittoria al campionato europeo con la sua nazionale, e ai titoli di coda. La destinazione diè ilnel campionato turco e ilstando la sua partenza primastra del mercato invernale.Una voce che rimbalza e scuote il panoramaSerie A.ha avuto un video di stagione in rossonero complicato, tra infortuni e problemi familiari che paiono fortunatamente risolti. Dal punto di vista statistico, il suo apporto alè stato al di sottosufficienza: se reti segnate e un assist fornito. Troppo poco per pensare di essere un intoccabile e anche per questo, con l’arrivo di Conceição in panchina, i dirigenti rossoneri si sono guardati intorno per cercare un altro attaccante da aggiungere alla Rosa per la seconda parte dell’annata.