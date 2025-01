Iltempo.it - "Meglio se non parlo, fidati": la mamma di Fedez sbotta sui social

Dopo il boom mediatico causato dalle forti dichiarazioni di Fabrizio Corona e, successivamente, le recenti accuse di Chiara Ferragni riguardo ai presunti tradimenti di, la madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, non si é più trattenuta e ha deciso di intervenire. Questa è stata la conseguenza di commenti provocatori su Instagram, come: "La mammina non parla più?”, e così Annamaria ha replicato con fermezza: "Ma qual è il vostro problema? Èche non, come non ha mai parlato nessuno di noi". La situazione attuale e reputazionale dei Ferragnez è davvero delicata, a causa delle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla storia cheha avuto per tutti questi anni alle spalle della ex moglie Chiara Ferragni; dichiarazioni seguite poi da un lungo sfogodell'influencer, a proposito dei presunti tradimenti del marito.