Ilrestodelcarlino.it - Maglie da calcio e giochi. Scatta il maxi sequestro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Operazione delle Fiamme Gialle nei negozi e nelle attività commerciali della provincia,ditte di squadra die prodotti di vario genere, tra cui bigiotteria, accessori per capelli e articoli di Carnevale. Nel corso di un’attività di controllo nelle attività, per prevenire traffici illeciti, contraffazione, abusivismo commerciale e accertare la sicurezza dei prodotti per tutelare i consumatori, i militari del Gruppo di Macerata e della Compagnia di Civitanova hanno eseguito una serie di controlli negli esercizi commerciali del maceratese. In particolare, l’attività svolta dalle Fiamme Gialle ha permesso di rinvenire in due esercizi commerciali e nell’attività di un commerciante ambulante, durante il mercato settimanale, circa sessantatte da, con marchi registrati, presumibilmente contraffatti e riferibili a note società sportive italiane e straniere, e oltre 25.