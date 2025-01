Quotidiano.net - Le uscite musicali di fine gennaio: The Weeknd, Jovanotti, Jake la Furia, Einaudi e Dani Faiv

Il mese disaluta i fan con un’ultima tornata di pubblicazioni. Grande attesa in Italia per il ritorno dila, Ludovico, Massimo Zamboni e Maestro Pellegrini. I riflettori internazionali, però, sono tutti rivolti sul rientro in pista della popstar The. Dopo il tentativo di sfondare con la serialità televisiva, con Hurry up tomorrow torna in pista Theche punta a riprendersi le classifiche di tutto il mondo. Il disco chiude la trilogia iniziata con i precedenti After Hours e Dawn FM. Alla produzione del disco, fra gli altri, Pharrell Williams, Mike Dean e Max Martin. Tra i brani in scaletta anche i singoli Timeless, Sao Paulo e Dancing in the flames. L’artista canadese è il primo musicista ad avere oltre venti brani da un miliardo di stream ciascuno su Spotify.