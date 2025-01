Ilrestodelcarlino.it - L’astrofotografia in vetrina

Sarà inaugurata domani a Dovadola, alle 19.45 presso l’agriresort Corte San Ruffillo, la mostra di astrofotografia ‘dISTANTI nello spazio e nel tempo’ di Omar Cazzanti. Spiega Sara Vespignani (nella foto con Cazzanti), titolare dell’agriresort: "In occasione dell’inaugurazione, si svolgerà una conferenza in cui l’autore introdurrà l’affascinante mondo del, raccontando la sua personale esperienza attraverso proprie foto. Alle 20.45 apericena con l’autore". Cazzanti, astrofotografo amatoriale, presenta in questa esposizione un set di fotografie astronomiche, alcune delle quali hanno ottenuto riconoscimenti Apod (Astronomy Picture Of the Day) e pubblicazioni su siti e riviste del settore. La mostra ripercorre le distanze del cosmo, attraverso fotografie astronomiche di oggetti presenti nell’universo.