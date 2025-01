Ilrestodelcarlino.it - La psicologa Paola Bastianoni: "Il sistema scuola non l’ha protetta. Il tutor al prof? Grande beffa"

di Nicola Bianchie docente Unife, ha sentito dell’inchiesta che riguarda unessore di unamedia indagato per adescamento di una sua giovanissima studentessa? "Ho letto la notizia dal Carlino. Ma c’è unvulnus". Quale? "Mi chiedo: cosa ha fatto laper tutelarla?". Al momento avrebbe semplicemente affiancato un insegnante-all’indagato durante le lezioni nella classe della sua vittima. "Quella delè una, in questa situazione la bambina viene esposta ancora di più e dentro le nasce l’idea che la sbagliata sia proprio lei stessa. Il primo elemento, in casi come questi, è salvaguardare la vittima, ridurla all’esposizione del danno. Quelessore andava allontanato subito da quel contesto. Ciò che emerge è un segnale molto forte di ambiguità".