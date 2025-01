Inter-news.it - Inter-Monaco 3-0, le statistiche di una squadra che non perdona!

Leggi su Inter-news.it

Il risultato finale diè 3-0 in favore dei nerazzurri. Lautaro Martinez, con una strepitosa tripletta, firma l’ottava e ultima partita della prima fase di Champions League 2024-2025: queste ledel match disputato allo Stadio “San Siro” di Milano.LA PRESTAZIONE – L’passeggia sul velluto a San Siro, dimostrandosi immediatamente cinica e superiore rispetto all’avversario. Ilpecca di ingenuità nell’ottava e ultima gara della prima fase di Champions League, concedendo terreno a unache nonquasi mai. È così che al quarto minuti i nerazzurri si trovano già avanti grazie a un rigore conquistato da Marcus Thuram e sbloccato da un Lautaro Martinez in grande spolvero. Il capitano argentino si prende tutta la scena in, firmando addirittura una splendida tripletta.