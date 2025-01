In ospedale con Pegaso dopo lo scontro in auto contro un bus

Leggi su Corrieretoscano.it

SIENA –fra unbus di linea e una macchina sulla strada provinciale del Brunello a Buonconvento, in provincia di Siena. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montalcino. La conducente della vettura, rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo, è stata estratta dal personale dei vigili del fuoco per poi essere affidata ai sanitari del 118 per il successivo trasporto al’Le Scotte di Siena, con l’elisoccorso.Anche una persona che si trovava sull’bus è rimasta lievemente contusa.Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.