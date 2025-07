Barbara D’Urso annuncia il suo ritorno in tv | ecco quale programma condurrà e quando andrà in onda

Barbara D’Urso è pronta a tornare in TV e il suo entusiasmo è contagioso! Dopo aver annunciato il suo ritorno in un'intervista al Corriere della Sera, si svela il progetto che la vede protagonista: condurrà un nuovo show di grande successo. La data di messa in onda e i dettagli del programma sono ancora top secret, ma un fatto è certo: il suo ritorno segnerà una nuova entusiasmante stagione televisiva. Restate sintonizzati per scoprire di più!

Barbara D’Urso tornerà presto in tv. A confermarlo è stata lei in un’intervista al Corriere della Sera. Proprio qualche giorno fa, in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai 20252026 il Direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore aveva fatto chiarezza spiegando che sul tavolo c’era un progetto: “Ti confermo alcuni progetti che riguardano i vari talent da Barbara D’Urso ad altri ma.non è detto che questi titoli possano andare in porto. E’ semplicemente una fase primordiale di analisi di alcuni titoli”. Barbara D’Urso torna in tv: quale programma condurrà e quando andrà in onda?. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Barbara D’Urso annuncia il suo ritorno in tv: ecco quale programma condurrà e quando andrà in onda

