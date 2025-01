Ilrestodelcarlino.it - Il passaggio tra Calamai e Natalini: "Avanti con la fusione Ausl-Cona". Astenuti i sindaci di centrodestra

È andato tutto come previsto. Anche il voto contrario del comune di Lagosanto, tutto sommato, era prevedibile. Ildi testimone al vertice delle aziende sanitarie tra la direttrice generale uscente Monicae quella entrante, Nicoletta, è avvenuto senza particolari colpi di scena. I voti espressi dalle amministrazioni locali ieri nel corso della Conferenza territoriale socio-sanitaria rispecchiano le diverse sensibilità emerse negli anni.ha esposto in breve le linee di mandato che, per la verità, sono comuni a tutti i neo direttori generali delle aziende sanitarie nominati dalla giunta regionale guidata da Michele de Pascale sull’intero territorio. Fra le priorità indicate dalla neo direttrice generale c’è quella di completare il processo ditra