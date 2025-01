Calciomercato.it - Enigma Vlahovic, mossa a sorpresa dell’Arsenal: la Juve rischia la doppia beffa

Le ultime sull’attacco dei bianconeri. Ecco cosa può succedere tra Torino e l’Inghilterra: Gyokeres osservato speciale: lala(LaPresse) – Calciomercato.itCome accade spesso, sono gli attaccanti ad animare maggiormente il calciomercato. Sono d’altronde diversi i centravanti pronti a cambiare aria. Molti lo faranno soprattutto durante l’estate, anche se qualcuno sta provando a fare le valigie già adesso.Tra questi c’è chiaramente Santiago Gimenez, che si augura di approdare subito al Milan per vestire il rossonero, ma se non sarà ora, il suo addio al Feyenoord sarebbe solamente rimandato. Il problema, in estate, sarebbe solo per il Diavolo, visto che il nazionale messicano è apprezzato un po’ ovunque per l’Europa e le offerte non mancheranno.