Ecco chi è Angelica Montini | presunta amante di Fedez durante il matrimonio con Chiara Ferragni

Fabrizio Corona ha confermato nel suo podcast Falsissimo chesarebbe stata l’amore segreto disin dal 2017, ancheilcon. Questa rivelazione è stata confermata dalla stessa, che ha condiviso un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, esprimendo il suo dolore per la scoperta. Ma scopriamo chi è cosa fa nella vita, che fino ad ora non era mai stata accusata di essere l’del cantante.chi è ladi, 28 anni, è una stilista milanese proveniente da una famiglia influente. Ha studiato presso l’Istituto Marangoni e nel 2023 ha lanciato il suo marchio, “Studios”. Il brand si distingue per una filosofia che unisce moda e antropologia, valorizzando diverse culture e rompendo gli schemi tradizionali.