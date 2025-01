Iltempo.it - Disastro nei cieli per lo scontro tra un aereo di linea ed un elicottero militare

Leggi su Iltempo.it

Undidi American Airlines è entrato in collisione con unBlack Hawk e si è inabissato nel fiume Potomac. L'incidente è avvenuto a Washington alle 21 locali, equivalenti alle 3 di notte in Italia. Le cause non sono ancora chiare, ma dalle immagini registrate da una webcam e messe in rete si vede chiaramente l'procedere lateralmente in modo spedito e finire addosso all'. Un bagliore, poi i due mezzi sono finiti in acqua. Sull', un Crj-700 che era partito da Wichita, Kansas, e stava atterrando all'aeroporto Reagan, c'erano sessanta passeggeri e quattro membri d'equipaggio. Sull'c'erano tre militari ma nessun ufficiale di alto rango. Dalla registrazione delle comunicazioni della torre di controllo emerge che i controllori di volo avevano tentato di avvertire l'che si stava avvicinando pericolosamente all'