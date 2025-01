Lanazione.it - Disabile prende 35 multe, pagherà a rate per sei anni

Siena, 30 gennaio 2025 – Il 10 febbraio: dovrà tenere ben presente questa data, ogni mese. Per i prossimi sei. Perché entro tale giorno un cittadino senese sarà costretto a pagare 129,69 euro. Ben 72di tale importo visto che ne deve al Comune oltre 9mila per le 35prese e non pagate. Un accordo diizzazione diluito in un tempo ampio che è stato raggiunto anche grazie all’istanza presentata per conto dell’automobilista dall’avvocato Roberto Ivan Picci, nel novembre scorso. Dopo un incontro che si era tenuto, come riporta l’atto dirigenziale del comando di polizia municipale del 15 gennaio scorso, alla presenza del commissario Sabrina Bechelli, dell’avvocato Monica Barbafiera, garante per le persone con disabilità del Comune di Siena, e dello stesso legale Picci. Una storia incredibile.