Ilgiorno.it - Daniela Santanché, truffa all’Inps con la cassa Covid: resta a Milano la competenza sul caso Visibilia

laterritoriale del filone di indagine sulche vede accusata, tra gli altri, la ministra del TurismoSantanchè con l'ipotesi diaggravata all'Inps (parte civile) in relazione allaintegrazione nel periodo, come anticipato da Corriere della Sera e Stampa. A stabilirlo è stata la Corte dizione investita della questione, sollevata dalla difesa dell'esponente di Fratelli d’Italia, che chiedeva il trasferimento del fascicolo a Roma. L’udienza preliminare riprenderà quindi, come da calendario, il 26 marzo. Oltre alla ministra, rischiano il processo anche il compagno dell'esponente di FdI Dimitri Kunz D'Asburgo e Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo, e le due societàConcessionaria srl eEditore spa.