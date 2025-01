Lettera43.it - Cosa succederà con DeepSeek, l’IA low cost cinese che scuote i mercati

Questa volta sono stati ia dare la notizia. Il crollo delle azioni Nvidia – azienda americana leader nel settore dei microchip per l’intelligenza artificiale – che ha perso oltre un sesto del suo valore in pochi giorni, ha acceso i riflettori su un evento straordinario. Poco dopo, le classifiche delle app più scaricate hanno confermato i sospetti: un nuovo protagonista nel campo delha fatto il suo debutto, sfidando ChatGPT. Si chiamaR1, un sistema sviluppato da una piccola start-upguidata da un ingegnere quarantenne, Liang Wenfeng. La sua particolarità? Fare di più con meno: si stima infatti che ii operativi siano inferiori tra il 90 e il 95 per cento rispetto a quelli di ChatGPT, pur offrendo funzionalità simili come matematica, codifica e ragionamento.