Come Louis Vuitton cambierà per sempre la Formula 1

Si chiameràAustralian Grand Prix 2025 il primo Gran Premio della stagione che si disputerà domenica 16 marzo 2025.suggerisce il nome, si svolgerà in Australia, per la precisione a Melbourne, e segnerà l'arrivo di un nuovo partner:. Più in generale, tre marchi del gruppo LVMH entrano in F1:, gli champagne Moët & Chandon e gli orologi Tag Heuer. Il posto di Rolex, presente dal 2015, viene ripreso da Tag Heuer che era già stato sponsor della1 dal 1992 al 2003. Ricordiamo in particolare i bellissimi modelli S/EL indossati dalla leggenda Ayrton Senna. Mentre l'iconico marchio di orologi torna a correre su un terreno familiare,è un nuovo arrivato in una delle competizioni più seguite e chiacchierate in assoluto.