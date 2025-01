.com - Biliardo / Bene il Passion Jesi in serie B, sul podio in serie A il Cigno Moie

Leggi su .com

Domani venerdì 31 gennaio derby inB nei locali di via Ugo La Malfa tra Bocciofilana e Circolo CittadinoVALLESINA 30 gennaio 2025 – Turno dove si è giocato la 16° giornata del campionato regionale di boccette diA1, la 20° giornata del provinciale Ancona diA e la 14° giornata di quelloB.Il1 (A1) ha vinto 4 a 2 in casa con il Passo Ripe. Vincono Spitaleri (100-41), Campana (100-94), Galiandro (100-58) e la coppia Buratti/Filonzi (80-69). Il2 (A) perde 4 a 2 in trasferta con il 14 Febbraio 2.Vincono Gavetti (100-90), Morganti (100-95). Gavetti vince una partita che lo ha visto sotto nel punteggio nella prima parte del match. “Il traghettatore” fa il suo lavoro e porta a casa un punto fondamentale per la classifica. Morganti soffre ma vince.