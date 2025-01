Dayitalianews.com - Atroce episodio di violenza tra giovanissimi: 13enne violentato da due coetanei nel bagno di un centro commerciale

Ennesima storia raccapricciante ditra giovani, resa ancora piùe inaccettabile per l’età dei protagonisti, poco più che bambini. Secondo quanto emerso dalle indagini undi origini straniere sarebbe statoda due ragazzi quasi, di 14 anni e anche loro stranieri, neldi una Trento.Laper una sigaretta elettronica non restituitaI fatti risalgono all’estate del 2024 quando, secondo quanto emerso dalle indagini, ilavrebbe preso in prestito da uno dei due 14enni una sigaretta elettronica, senza però restituirla. I due aguzzini hanno così preteso la restituzione dei 15 euro, lasciando due alternative alla vittima come riportato dal Corriere: “O ti violentiamo o ti picchiamo, scegli tu”.Tutto questo si è svolto in un, dove i due aguzzini hanno trascinato inla vittima che non ha avuto neanche il tempo di chiedere aiuto.