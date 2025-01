Anteprima24.it - Afragola, denunciate 4 persone per furto di energia elettrica

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Locale della Città didiretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli collaborato dal S.Tenente Orazio Salzano, ha dato avvio ad alcune attività investigative, finalizzate a verificare la regolare forniturasu alcuni immobili, adibiti a civile abitazioni, di proprietà del Comune diubicati in località Salicelle. Dagli accertamenti gli immobili sono risultati essere sprovvisti di regolare contratto per la fornitura dell’, inoltre è stato accertato che numero tre immobili erano allacciati senza autorizzazione direttamente alla conduttura del gestore elettrico, mentre un immobile era allacciato in modo abusivo all’ascensore per il quale il comune diè detentore del contratto, configurandosi così il reato di