Ilrestodelcarlino.it - Uber arriva a Bologna: ecco come funziona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 29 gennaio 2025 – Nonostante le opposizioni dei tassisti e dei sindacati di categoria,in città, collocandoal tredicesimo approdo italiano per l’azienda americana. Il nuovo servizio, che si affianca al servizio Black attivo dal 2020, ma che prevedeva solo il noleggio di conducenti di veicoli premium, si espande anche ai taxi, grazie alla partnership della multinazionale e il consorzio Cat (Consorzio Nazionale itTaxi).prenotare la corsa Ieri il debutto del servizio, che abolisce le chiamate e riassume la prenotazione in tre semplici passaggi. Basta infatti registrarsi sull’applicazione die riservare il taxi in totale autonomia. Poi, una volta accettata la corsa, è possibile monitorare il veicolo sulla mappa, fino al suo arrivo. La presa in carico della richiesta, invece, è riservata alla volontà dei conducenti: ciascun tassista, per l’appunto, può liberamente scegliere se accettare o meno la corsa proposta dalla piattaforma.