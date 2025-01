Ilfattoquotidiano.it - “Soffro di attacchi di panico anche se ho una vita perfetta. Quando mi vedo allo specchio continuo a vedermi grasso”: Ignazio Boschetto lo rivela a Le Iene

Il Volo è stato protagonista di un lungo servizio de “Le” ieri sera. Nicolò De Devitiis ha raggiunto Il Volo a Parigi, in una delle tappe del tour europeo, indagare sul rapporto che lega Piero Barone, Gianluca Ginoble eal di fuori del trio e del palco.ha aspettato l’inviato nella sua stanza, lontano dai rumori e dalla socialità perché, dice: “Vivere 15 anni insieme quasi tutti i giorni non è facile, è fondamentale avere i propri spazi”.Il cantante ha raccontato di soffrire didi: “Sono cresciuto in fretta, a cinque anni aiutavo mia sorella a mandare avanti la casa, nostra madre era malata. L’anno scorso sono arrivati glidi, nonostante avessi tutto quello che desideravo, lavoro, moglie ora ho imparato”.E ancora: “So che la miaè stupenda e non mi manca niente, capisco che è solo un momento e vado avanti”.