Ilrestodelcarlino.it - Sapori rurali nostrani, un maxi progetto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si sono conclusi gli appuntamenti di presentazione che ildelle Marcheha tenuto nel territorio dei sei GAL marchigiani che sostengono il: nel nostro territorio sono stati tanti gli operatori e le amministrazioni che hanno partecipato all’incontro di Lunano di condivisione della strategia e di presentazione dei prossimi step progettuali mirati alla promozione. Operatori del turismo e dell’accoglienza, tour operator, produttori legati al mondo del biologico e del tartufo sono stati i protagonisti di questa presentazione che vede i prodotti enogastronomici di eccellenza come leva per promuovere la nostra regione partendo dalle aree interne e dalle sue specialità. "Ora dobbiamo lavorare tutti insieme per mettere a terra la strategia e avviare le prime azioni utili ad aggregare l’offerta - commenta la project manager Flavia Fagotto -.