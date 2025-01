Ilgiorno.it - Ragazzi in scena per un ricordo della Shoah

Ancora una volta, a San Giuliano sono stati - e saranno - idelle scuole i protagonisti delle iniziative per la GiornataMemoria. Dopo gli eventi di lunedì scorso, con gli spettacoli degli alunni del comprensivo Enrico Fermi e del liceo Primo Levi, martedì 4 febbraio alle 19.30, allo SpazioCultura di piazza Vittoria, saranno iscuola serale PieroFrancesca ad esibirsi nella "Costruzionememoria", una performance dedicata ale alle pietre d’inciampo intese come strumenti per perpetrare la memoriavittime. L’iniziativa è a ingresso libero. "Come di consueto - osserva l’assessore all’Educazione Maria Grazia Ravara -, in questa dolorosa ricorrenza, sentiamo il dovere di coinvolgere le future generazioni perché conoscano quanto accaduto e per questo possano apprezzare ancora di più la libertà, senza mai darla per scontata.