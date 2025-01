Ilrestodelcarlino.it - Pescatori in agitazione: "L’Europa ci penalizza"

Anchesono entrati in. Ieri alcune delegazioni di marinai romagnoli hanno manifestato e presidiato nei caselli autostradali di Cesena Nord e Ravenna Porto, ed alcun i sono andati a Roma. Si sono mossi soprattutto gli aderenti alla Rpam, la Rete deiartigianali del Mediterraneo, nata circa un anno fa, dopo la protesta dei trattori di gennaio e febbraio 2024, che fece risaltare la grave crisi del settore agroalimentare. Da allora c’è il Coapi, un coordinamento autonomo per rappresentare il settore, tutelare le imprese di pesca e il variegato indotto che gravita all’interno dell’economia ittica generale. La pesca è in crisi al pari dell’agricoltura e della zootecnia, tuttavia iritengono che non si stia facendo abbastanza per tutelare la categoria e anzi, criticano fortemente l’Unione Europea, che con le sue direttive e regolamenti nell’ultimo quarto di secolo ha dettato regole cheno i marinai italiani, a favore delle grandi aziende e multinazionali dell’Atlantico.