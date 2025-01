Ilnapolista.it - Osimhen: il Galatasaray ha provato ad acquistarlo a gennaio per 65 milioni, il Napoli ha detto no

: ilhaadper 65, ilhanoScrive il Corriere dello Sport:Ilhaad acquistare Victor. Subito, in questa sessione di mercato: offerta da 65di euro al, 10 in meno rispetto al valore della clausola inserita nel suo contratto e già attiva per la finestra di, ma De Laurentiis ha gentilmente declinato la proposta. Due mosse piuttosto prevedibili, verrebbe da dire: il Gala ha registrato l’intenzione di Victor di concludere la stagione a Istanbul – lo ha dichiarato e non è uno che spara parole tanto per – e ci hasperando di ottenere uno sconto; e ADL ha ovviamente ritenuto di aspettare. Osi sta viaggiando a ottime medie, è nel pieno del vigore fisico ed è ancora giovane (26 anni compiuti a dicembre): va da sé che il presidente preferisca attendere l’estate così da ottenere per intero l’ultima somma stabilita prima della cessione in prestito in Turchia, avendo già ridotto la clausola da 120 a 75