‘Ndrangheta 44 arresti a Catanzaro Il sindaco di Badolato e il suo vice ai domiciliari per scambio elettorale politico-mafioso

Con la lista Vivi per, nel 2021, ilGiuseppe Nicola Parretta aveva incassato 1007 preferenze, venendo rieletto con il 92,1% dei voti e battendo l’avversario di Uniti per, Ernesto Maria Menniti che si era “fermato” a 86 voti. Superato così l’ostacolo quorum, è lo stesso Menniti che poi è diventatomentre a presidente del Consiglio comunale è stato eletto Maicol Paparo.Tutti è tre, oggi sono finiti aglinell’ambito della maxi-operazione dei Ros dei carabinieri ha stroncato le cosche didella zona Ionica. Nell’inchiesta sono stati arrestati 44 dei 57 indagati dalla Dda di: 15 sono finiti in carcere mentre 29 aitra cui, appunto, ilGiuseppe Nicola Perretta: è accusato di