Ilfattoquotidiano.it - Milano, incidente in tangenziale: morto a 44 anni il giornalista del Corriere della Sera Fabio Postiglione

Difficile indicare lo scoop che gli aveva regalato più notorietà. Forse le foto dei ras degli Scissionisti a Barcellona in compagnia di Josè Mourinho, usate dagli imputati in un processo per provare a scagionarsi da un omicidio. Forse il racconto, terribile e straziante, del suicidio di un bambino di 11perché ingoiato dai fantasmi del dark web in una sfida social., collega delscomparso nella notte aa soli 44per unstradale, era un cronista capace di scavare come pochi nei meandri buicronaca nera e di camorra.In un paese dove senza padrini e raccomandazioni quasi sempre si resta fermi al palo,aveva compiuto una gavetta durissima e si era conquistato carriera ed assunzioni per merito. Alera approdato nel 2019, emigrante da Napoli, dopo un lungo e prezioso lavoro al quotidiano Roma diretto da Antonio Sasso.