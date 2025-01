Ilrestodelcarlino.it - Meletti premiata negli Usa

Un traguardo storico per la Ditta Silvioil riconoscimento di Spirit Brand of the Year 2024 dalla rivista americana Wine Enthusiast. La cerimonia si è svolta a San Francisco durante il 25esimo gala dei Wine Star Awards, un evento che celebra ogni anno le personalità e le aziende più influenti nel settore del vino, dei liquori e delle bevande.ha superato la concorrenza di quattro importanti distillerie internazionali: due americane, una messicana e una storica realtà del Nicaragua, aggiudicandosi il premio grazie alla qualità e alla tradizione che caratterizzano i suoi prodotti. Alla premiazione era presente una delegazione di famiglia composta da Mauro, Matteo e Marianna, figli di Silvio, e Simone e Liliana, figli di Aldo. Il premio arriva in un anno significativo per la Ditta, che celebra 155 anni di attività ininterrotta.