LIVE Inter-Monaco 2-0 | comincia il secondo tempo!

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per l’ottava giornata di UEFA Champions League 2024/2025. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Un punto per la definitiva qualificazione agli ottavi di finale. Il calcio d’inizio è alle ore 21, si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.2-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP50? San Siro esulta, boato per il 2-0 della Dinamo Zagabria sul Milan!22.06 RILA PARTITA!22.05 Due cambi per il: Magassa e Teze prendono il posto di Kehrer e Camara.Il primodell’è uno spettacolo assoluto: nel giro di un quarto d’ora Thuram provoca il rigore e l’espulsione di Mawissa, il compagno Lautaro Martinez segna due gol e chiude i conti. A fra un quarto d’ora per ildi