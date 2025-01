Quotidiano.net - L’importanza delle marche commerciali. Il caso Pam Panorama

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 29 gennaio 2025 – La fidelizzazione del cliente abbinata alla riconoscibilità del prodotto e alla sua qualità in rapporto al prezzo è uno dei punti nodali che la grande distribuzione sta mettendo al centro della propria panificazione, soprattutto in un periodo nel quale gli acquisti dei consumatori sono diventati sempre più oculati, in risposta all’impatto dell’inflazione sul carrello della spesa. In questo contesto, Pam, attraverso le sue 11 linee a marchio composte da 3.200 referenze, sta consolidando il suo successo proprio nel segmento della marca legata al nome del distributore. Lo dicono i dati, che in relazione al 2024, parlano di una crescita a doppia cifra del fatturato, attestatosi a circa 330 milioni di euro, con un aumento di quota a valore del 2%. L’obiettivo citato dalla società è quello raggiungere quota 3.