Liberoquotidiano.it - La Meloni è indagata? "Fratelli d'Italia al 40%". Girano voci clamorose in Transatlantico

Dopo il Consiglio dei ministri, i responsabili dei dicasteri coinvolti nella vicenda Almasri sono rimasti a Palazzo Chigi per una riunione sulle mosse da compiere: la notizia dell'avviso di garanzia per favoreggiamento e peculato alla premier Giorgia, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, al Guardasigilli, Carlo Nordio, e al titolare dell'Interno, Matteo Piantedosi, è arrivata poco prima della riunione del governo. Notizia anticipata proprio dalla presidente del Consiglio. La decisione è stata presa dopo alcune ore, niente informativa alla Camera e al Senato: il ministro dell'Interno e il Guardasigilli risultano indagati, i presidenti di Camera e Senato sono stati già informati, mentre le opposizioni hanno chiamato in causa direttamente la premier. "Si balla, andremo fino in fondo", la promessa di Pd, M5s e Avs.