Iodonna.it - La foto diffusa dalla Casa Bianca sembra ricalcare l'immagine del personaggio di Robin Wright nella serie tv. La first lady che, alla fine, diventa Presidente

Appena insediata, laMelania Trump ha già rotto gli schemi. E già durante il giuramento del marito a Capitol Hill ha fatto discutere per quel cappello anti-bacio, con una tesa talmente larga da coprirle gli occhi. È passato qualche giorno, e l’attenzione è nuovamente puntata su di lei: questa volta per una. Si tratta del ritratto ufficiale, diffuso. Che a molti ha ricordato la posa di Claire Underwood, ladellatv House of Cards. Che,lei stessa. Com’è fatto il cappello di Melania Trump all’Inauguration Day? Lo spiega il creatore X Leggi anche › Il ritorno di Melania Trump come: «Questa volta sarà diverso» Il ritratto ufficiale di Melania TrumpIl ritratto ufficiale di Melania Trump diffusoè una suggestivain bianco e nero della: vestita con un tailleur nero con pantalone e una camiciascollata, ha alle spalle una grandestra che dà su una balconataquale si vede l’obelisco del National Mall.