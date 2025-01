Metropolitanmagazine.it - La Fiorentina ha puntato Zaniolo

Nicolòè nel mirino della. Viola attivissimi sul mercato nelle ultime ore: definita la cessione di Jonathan Ikoné al Como, ma si lavora anche per Pietro Comuzzo inseguito dal Napoli. Non è tutto, però, perché il pensiero è al mercato in entrata e l’obiettivo per l’attacco è il 25enne dell’Atalanta. Già trattato la scorsa estate prima che si trasferisse a Bergamo,piace alladove giocò dal 2010 al 2016 facendo tutta la trafila delle giovanili fino agli Allievi. Riavviati i contatti con l’entourage del giocatore e con i nerazzurri, che potrebbero lasciarlo andare qualora arrivasse un nuovo rinforzo in avanti dopo l’infortunio di Ademola Lookman.La Viola è, infatti, alla ricerca di un innesto offensivo che possa far rifiatare Moise Kean e che allo stesso tempo sia in grado di fornire garanzie a mister Raffaele Palladino.